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В Индии госпитализировали более 300 человек из-за неизвестной болезни

07.12.2020 15:00
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В Индии госпитализировали более 300 человек из-за неизвестной болезни

В Индии от неизвестной болезни скончался житель южного города Элуру. После этого медики госпитализировали еще 315 граждан, у которых обнаружили такие же симптомы недиагностированного заболевания, сообщает телеканал 112 Украина.
Среди госпитализированных есть по меньшей мере 46 детей и 70 женщин. У больных наблюдаются обморок, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.
Большинство пациентов находятся в стабильном состоянии. При этом известно, что результаты тестов на коронавирус у них оказались отрицательными.
Специалисты взяли образцы воды, продуктов питания и крови пациентов и отправили их на судебно-медицинскую экспертизу.
Представители местных органов власти не исключают массового заражения людей в результате загрязнения воздуха или употребления недоброкачественных продуктов.



Теги: болезнь, Индия, госпитализация
 
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