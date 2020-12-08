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В Британии началась массовая вакцинация от коронавируса

08.12.2020 16:00
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В Британии началась массовая вакцинация от коронавируса

90-летняя женщина из Северной Ирландии стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса в Британии, сообщает "Европейская правда".
Прививку вакциной Pfizer/BioNTech получила Маргарет Кинан из города Эннискиллен. Через 21 день женщина получит еще один укол и тогда вакцинация будет считаться для нее завершенной.
Кинан стала первым человеком в мире, которого вакцинировали препаратом Pfizer/BioNTech в рамках программы массовой вакцинации. К этому времени вакцину вводили только в рамках клинических испытаний.
Великобритания 8 декабря первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.



Теги: Великобритания, вакцинация, COVID-19
 
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