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Джо Байден стал "Человеком года - 2020"

11.12.2020 14:00
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Джо Байден стал "Человеком года - 2020"

Человеком года - 2020 по версии журнала Time названы Джо Байден и Камала Харрис - избранные президент и вице-президент США, сообщает Корреспондент.net.
"Выбор Человека года редко бывает легким, а в этом году был намного сложнее, чем в большинстве предыдущих. (...) Можно с уверенностью сказать, что историки будут смотреть на 2020 год как на решающий поворотный момент на многих фронтах. Джо Байден и Камала Харрис это две персоны, чей выбор отразил основные события этого года и чьи судьбы будут определять роль нации в мире и будущее американского эксперимента", - пояснил главред журнала Эдвард Фельсенталь.
В списке претендентов на звание было всего четыре кандидата - Джо Байден, президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, борющимися с COVID-19, а также движение за расовую справедливость, вспыхнувшее после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.



Теги: Человек года, журнал, Джо Байден, Time
 
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