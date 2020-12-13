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В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия

13.12.2020 09:00
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В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия

Азербайджан и Армения 12 декабря обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на оборонные ведомства обеих стран.
Так, в Министерстве обороны Армении заявили, что Азербайджан возобновил «активные наступательные действия» в районе населенных пунктов Хин Тахлар и Хцаберд в Нагорном Карабахе, а армянские силы приняли «соразмерные действия» в ответ.
В то же время в Минобороны Азербайджана заявили, что Армения совершила «провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана», нарушив режим прекращения огня, и что Вооруженные силы Азербайджана приняли ответные меры.



Теги: нарушение, перемирие, боевые действия, Нагорный Карабах
 
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