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Канада получила первую партию вакцины Pfizer-BioNTech

14.12.2020 09:00
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Канада получила первую партию вакцины Pfizer-BioNTech

Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса прибыла в Канаду, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Об этом в понедельник, 14 декабря, глава правительства Канады сообщил на своей странице в Twitter, передает Корреспондент.net.
"Это хорошая новость. Но наша борьба с COVID-19 еще не закончена. Носите маски и мойте руки", - написал он.
Канада одобрила применение вакцины производства Pfizer и BioNTech вслед за Великобританией, США, Мексикой и Бахрейном.



Теги: Канада, вакцина, COVID-19
 
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