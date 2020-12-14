Канада получила первую партию вакцины Pfizer-BioNTech

14.12.2020 09:00

Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса прибыла в Канаду, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Об этом в понедельник, 14 декабря, глава правительства Канады сообщил на своей странице в Twitter, передает Корреспондент.net.

"Это хорошая новость. Но наша борьба с COVID-19 еще не закончена. Носите маски и мойте руки", - написал он.

Канада одобрила применение вакцины производства Pfizer и BioNTech вслед за Великобританией, США, Мексикой и Бахрейном.