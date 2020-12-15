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Коллегия выборщиков избрала Джо Байдена президентом США

15.12.2020 09:00
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Коллегия выборщиков избрала Джо Байдена президентом США

В США Коллегия выборщиков утвердила итоги голосования на президентских выборах, согласно которым демократ Джозеф Байден станет главой государства. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил телеканал CNN, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что Байден получил 302 голоса выборщиков, тогда как действующий президент США, республиканец Дональд Трамп - 232 голоса.
Напомним, чтобы стать президентом США, необходимо получить 270 голосов выборщиков.
Теперь, по данным телеканала, сертификаты с итогами голосованиями выборщиков отправят в Вашингтон, в Конгресс. Там 6 января конверты вскроют и зачитают результаты голосования. После этого Байден будет официально назван победителем выборов.
Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января.



Теги: США, Джо Байден, выборы президента
 
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