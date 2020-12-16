Путин наградил орденом представителя России в ТКГ

16.12.2020 14:00

Владимир Путин наградил Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщает УП.

Согласно президентском указу, орден вручен за "выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу".

Грызлов - представитель России в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 15 декабря ему исполнилось 70 лет.