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Путин наградил орденом представителя России в ТКГ

16.12.2020 14:00
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Путин наградил орденом представителя России в ТКГ

Владимир Путин наградил Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщает УП.
Согласно президентском указу, орден вручен за "выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу".
Грызлов - представитель России в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 15 декабря ему исполнилось 70 лет.



Теги: Донбасс, Владимир Путин, орден, Борис Грызлов, ТКГ
 
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