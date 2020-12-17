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В Германии умер Геннадий Кернес
17.12.2020 10:00
В немецкой клинике в ночь на четверг, 17 декабря, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом сообщает в соцсетях его друг Павел Фукс и супруга Оксана Гайсинская, передает Корреспондент.net.
"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", - написал бизнесмен в соцсетях.
Смерть мэра Харькова подтвердила также гражданская жена Кернеса Оксана Гайсинская: "Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим".
Теги: Германия, смерть, Геннадий Кернес, COVID-19
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