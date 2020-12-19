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Названо число людей, уже получивших прививку от коронавируса
19.12.2020 10:00
Кампания вакцинации проходит в четырех странах мира и на данный момент прививки от коронавируса уже получили более миллиона жителей планеты. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, передает Корреспондент.net.
Так, от коронавируса уже вакцинировали более 1,1 млн человек - это жители Великобритании, США, Китая и России. Больше всего вакцинированных в Китае, там по состоянию на 28 ноября прививки сделали 650 тысячам людей.
В Британии по состоянию на 15 декабря прививки от COVID-19 получили 137,8 тысяч человек, а в России - 320 тысяч. В США, где вакцинация стартовала только на этой неделе, по состоянию на 17 декабря первую вакцину получили почти 50 тысяч граждан.
Теги: вакцина, прививка, COVID-19
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