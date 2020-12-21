"Британский" штамм COVID-19 уже выявили в нескольких странах

21.12.2020 14:00

В Италии выявили случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее зарегистрировали в Великобритании. До приезда в Италию заразившийся человек был в Британии. Об этом сообщает итальянский Минздрав, передает РБК.

«Пациент и его партнер, которые недавно вернулись из Соединенного Королевства, приземлившись в аэропорту Фьюмичино, находятся в изоляции», — отмечается в сообщении.

На карантин также поместили членов их семей и близко контактировавших лиц.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон, выступая в правительстве, отметил, что скорость распространения мутировавшего SARS-CoV-2 примерно на 70% выше, чем у ранее известных вариантов вируса. При этом он не отличается большей летальностью и не вызывает более тяжелое течение заболевания.

Кроме Великобритании и Италии, новый тип коронавируса также выявили в Нидерландах, Дании и Австралии.