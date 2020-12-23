«Британский» COVID-19 обнаружили в Бразилии

23.12.2020 08:00

«Британский» штамм коронавируса обнаружили в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил бразильский телеканал O Globo со ссылкой на исследование Национальной лаборатории научных вычислений, передает «Слово и Дело».

Отметим, Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом, и на втором – по количеству летальных исходов. С начала пандемии в стране зафиксировали более 7,3 млн случаев заражения и более 188 тысяч смертей.

По заявлению британских ученых, новый, мутировавший, тип коронавируса может быть на 70% заразнее обычного.