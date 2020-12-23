Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

«Британский» COVID-19 обнаружили в Бразилии

23.12.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Британский» COVID-19 обнаружили в Бразилии

«Британский» штамм коронавируса обнаружили в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил бразильский телеканал O Globo со ссылкой на исследование Национальной лаборатории научных вычислений, передает «Слово и Дело».
Отметим, Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом, и на втором – по количеству летальных исходов. С начала пандемии в стране зафиксировали более 7,3 млн случаев заражения и более 188 тысяч смертей.
По заявлению британских ученых, новый, мутировавший, тип коронавируса может быть на 70% заразнее обычного.



Теги: Великобритания, Бразилия, штамм, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх