В Беларуси начали вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V"

29.12.2020 16:00

Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения против коронавируса вакциной российского производства "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси в Telegram.

Первую партию вакцины уже завезли в страну. Отмечается, что в Беларуси создана система хранения вакцины, что позволяет соблюдать холодовую цепь, и закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, что позволяет транспортировать вакцину. По словам главы Минздрава Беларуси Дмитрия Пиневича, "иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессами".

"Сегодня у нас начнется новый этап - массовая вакцинация против Covid-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми", - заявил министр.

В РФ сообщили, что Беларусь стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения препаратом "Спутник V". Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси.