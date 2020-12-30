Скандальную Чичерину в России вызвали на допрос за поддержку терроризма

30.12.2020 17:00

Маргинальную российскую певицу Юлию Чичерину, которая имеет незаконные "паспорта ЛНР-ДНР", сегодня, 30 декабря, вызвало на допрос МВД РФ. Об этом она сообщила в своем Телеграмм-канале, передает ОстроВ.

"Менты в Клинском районе, похоже, с преступностью полностью справились, теперь работают на укропских стукачей, вызывают на допросы и пугают статьями, уже не в первый раз, вместо того чтобы разобраться с клеветниками на месте", - пишет Чичерина, разместив фото повестки.