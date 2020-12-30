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Скандальную Чичерину в России вызвали на допрос за поддержку терроризма

30.12.2020 17:00
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Скандальную Чичерину в России вызвали на допрос за поддержку терроризма

Маргинальную российскую певицу Юлию Чичерину, которая имеет незаконные "паспорта ЛНР-ДНР", сегодня, 30 декабря, вызвало на допрос МВД РФ. Об этом она сообщила в своем Телеграмм-канале, передает ОстроВ.
"Менты в Клинском районе, похоже, с преступностью полностью справились, теперь работают на укропских стукачей, вызывают на допросы и пугают статьями, уже не в первый раз, вместо того чтобы разобраться с клеветниками на месте", - пишет Чичерина, разместив фото повестки.



Теги: Россия, Донбасс, допрос, ДНР, ЛНР, Чичерина
 
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