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В России начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-19
03.01.2021 09:00
Власти России начали выдавать паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующий сервис заработал с 1 января на портале государственных услуг. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает Радио Свобода.
По словам министра, сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в государственный регистр, и электронный прививочный сертификат выдается в автоматическом режиме.
Сейчас отметка об иммунизации нигде не требуется. Однако в конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что студенты и жители старше 65 лет после вакцинации смогут вновь пользоваться правом льготного и бесплатного проезда.
Теги: Россия, вакцинация, паспорт, COVID-19
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