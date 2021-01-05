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В Англии объявлен локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса

05.01.2021 08:00
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В Англии объявлен локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 4 января объявил о введении национального локдауна в Англии в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом сообщает BBC, передает LIGA.
В понедельник в Британии было зарегистрировано более 50 000 новых случаев COVID. Седьмой день подряд показатель не опускается ниже этой цифры.
С сегодняшнего дня жители Англии не могут покидать свои дома за исключением серьезных причин, таких как получение медпомощи, покупка продуктов питания, физические упражнения и работа для тех, кто не может делать это из дома.
Все школы и колледжи переходят на дистанционное обучение как минимум до февраля. Летние экзамены отменяются. Детские сады продолжат работать.
Рестораны могут предлагать доставку еды, но алкоголь на вынос будет запрещен.
Открытые спортивные площадки будут закрыты, любительские командные виды спорта — запрещены.



Теги: Великобритания, карантин, штамм, COVID-19
 
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