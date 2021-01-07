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Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
07.01.2021 12:00
Американские конгрессмены в ходе совместного заседания сертифицировали результаты выборов президента США, утвердив победу демократа Джо Байдена. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Байден получил 270 необходимых голосов для того, чтобы быть объявленным победителем выборов президента США.
Сенат и палата представителей отклонили возражения против исключения голосов избирателей Джорджии и Пенсильвании за Байдена. Республиканцы также возражали против голосования на выборах в Аризоне, Неваде и Мичигане, но предложения потерпели неудачу, прежде чем дошли до дебатов.
Теги: США, победа, Джо Байден, конгресс, президентские выборы
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