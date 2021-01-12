Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Турция начинает вакцинацию китайской вакциной Sinovac

12.01.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Турция начинает вакцинацию китайской вакциной Sinovac

На этой неделе в Турции начнется вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinovac, сообщил во вторник, 12 января, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Корреспондент.net.
"Вакцина против COVID-19 начнется вводиться в четверг или пятницу в соответствии с определенным порядком", - сказал Эрдоган.
Отметим, что первая партия из 3 миллионов доз вакцины Sinovac поступила в Турцию еще 30 декабря, после чего состоялись испытания в турецких лабораториях с участием 3400 добровольцев. По их результатам эффективность вакцины составила 91,25%.
Следует отметить, что результаты об эффективности вакцины Sinovac разнятся. Так, после испытаний (приняли участие 1620 человек) в Индонезии говорилось о 65% эффективности. А в Бразилии заявили об эффективности в 78%. Там испытание провели с 13 тысячами участников.
Напомним, именно с Sinovac в конце декабря власти Украины подписали первый контракт на вакцину от коронавируса.



Теги: Китай, Турция, вакцинация, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх