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В ОП рассказали об итогах встречи нормандских советников
На встрече советников лидеров стран нормандской четверки обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента, передает Корреспондент.net.
Стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но имела конструктивный характер, говорят в ОП. При этом все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
"Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимости усиления договоренностей о безопасности", - сказано в сообщении.
Ермак поблагодарил Германию за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе.
Кроме того, на встрече присутствовала спецпредставительница председателя ОБСЕ в ТКГ по Донбассу Хайди Грау.
"Сейчас объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников - в пятницу, 22 января", - резюмировали в ОП.
Теги: Берлин, встреча, советник, нормандская четверка
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