В РФ назвали причину аварии автобуса Москва - Донецк

13.01.2021 16:00

По словам представителя Министерства транспорта Ростовской области вероятной причиной аварии автобуса, следовавщего из Москвы в ОРДЛО, стали "лысая" резина и "сильный боковой ветер", информирует Depo.Донбасс.

"Трасса была мокрая, обледенения не было, по факту обработка трассы проводилась, то есть причина ДТП — не гололед. Установлен факт, что передняя резина [автобуса] была без протектора, из-за чего увеличился тормозной путь", — уточнил представитель министерства.

На данный момент известно о двух погибших и трех травмированных. Среди раненых есть ребенок.