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Азербайджан начал вакцинацию населения спорной китайской вакциной

18.01.2021 16:00
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Азербайджан начал вакцинацию населения спорной китайской вакциной

В Азербайджане начался первый этап вакцинации против коронавируса COVID-19. Она будет добровольной, сообщает Haqqin.az в понедельник, 18 января.
По данным Минздрава страны, Азербайджан участвует в платформе COVAX, а также в двусторонних сделках по приобретению вакцин, в рамках которых будет приобретено 4 млн доз вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac.
На первом этапе в Азербайджане будет вакцинировано население из группы повышенного риска. Это работники здравоохранения, лица старше 65 лет и правоохранители.
На втором этапе вакцину получат люди из группы высокого риска с медицинской точки зрения (люди с хроническими заболеваниями), лица 50 лет и старше, имеющие хотя бы одно хроническое заболевание, работники сферы образования и социального обеспечения, работники жизненно важных для функционирования общества сфер.



Теги: Азербайджан, Китай, вакцинация, COVID-19
 
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