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В Турции нашли еще двух погибших моряков с судна Arvin
19.01.2021 09:00
В турецком Бартыне достали из воды тела двух украинцев - членов экипажа затонувшего сухогруза Arvin. Таким образом число погибших достигло трех, еще трех моряков ищут. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрея Билыка.
«Состоялось опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числится три человека, которых активно ищут», - сообщил Билык.
Теги: Турция, сухогруз, украинец
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