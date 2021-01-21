Венгрия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

21.01.2021 16:00

Венгерский регулятор выдал разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Руководитель регулятора Матьянш Сентивани отметил, что разрешение было выдано на шесть месяцев с возможным продлением "еще один раз на шесть месяцев".

В то же время до сих пор непонятно, станет ли российская вакцина доступна в Венгрии. Сейчас там ожидают заключение Национального центра здравоохранения, который в течение нескольких недель вынесет окончательное решение.