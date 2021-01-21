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Венгрия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

21.01.2021 16:00
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Венгрия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Венгерский регулятор выдал разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
Руководитель регулятора Матьянш Сентивани отметил, что разрешение было выдано на шесть месяцев с возможным продлением "еще один раз на шесть месяцев".
В то же время до сих пор непонятно, станет ли российская вакцина доступна в Венгрии. Сейчас там ожидают заключение Национального центра здравоохранения, который в течение нескольких недель вынесет окончательное решение.



Теги: Россия, Венгрия, вакцина, COVID-19
 
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