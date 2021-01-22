Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Встречу советников нормандской четверки перенесли

22.01.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Встречу советников нормандской четверки перенесли

Встречу политических советников глав стран нормандской четверки перенесли на несколько дней. Об этом со ссылкой на источник в МИД РФ сообщает РИА Новости в пятницу, 22 января, передает Корреспондент.net.
Прежде встреча планировалась на 22 января и должна была состояться в онлайн-формате.
"Встреча перенесена на несколько дней по взаимному согласию", - цитирует агентство своего собеседника.



Теги: Донбасс, отмена, встреча, советник, нормандская четверка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх