- В ВОЗ назвали сроки начала поставок COVID-вакцин через механизм COVAX11:00
- Встречу советников нормандской четверки перенесли16:00
- Венгрия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"16:00
- В Турции нашли еще двух погибших моряков с судна Arvin09:00
- Азербайджан начал вакцинацию населения спорной китайской вакциной16:00
- У берегов Турции затонул сухогруз с украинским экипажем08:00
- Открыта "горячая линия" для оказания помощи гражданам Украины в Индонезии15:00
- Конгресс США объявил импичмент Дональду Трампу08:00
- В РФ назвали причину аварии автобуса Москва - Донецк16:00
- На трассе М-4 «Дон» опрокинулся автобус Москва — Донецк11:00
В ВОЗ назвали сроки начала поставок COVID-вакцин через механизм COVAX
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальный механизм по распределению вакцин от коронавируса COVAX может запуститься уже в феврале. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.
"Сегодня я рад сообщить, что COVAX подписала соглашение с Pfizer/BioNTech на получение до 40 миллионов доз вакцины", - заявил Гебрейесус.
При этом он отметил, что в первом квартале 2021 года ожидается поставка еще около 150 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca.
"В совокупности эти объявления означают, что COVAX может начать поставки вакцин в феврале, при условии, что мы сможем завершить соглашение о поставке вакцины Pfizer, а также включить в список использования в чрезвычайных ситуациях вакцины AstraZeneca", - добавил директор ВОЗ.
Теги: вакцина, ВОЗ, COVID-19, COVAX
- ВОЗ ухудшила прогноз по созданию вакцины от СОVID-19
- В ВОЗ сообщили о разработке 141 вакцины от коронавируса
- В ВОЗ сделали заявление о вакцине БЦЖ и коронавирусе
- ВОЗ одобрила первую вакцину от COVID-19
- ООН приняла резолюцию об общедоступности вакцины от COVID-19
- Опубликованы подробные результаты испытаний вакцины Pfizer/BioNTech
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-1910:00
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе09:00
- Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ14:00
- Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе13:00
- На Донбассе за сутки - семь нарушений "тишины", один украинский воин погиб10:00
- В Донецке сегодня ограничат движение транспорта09:00
- 22 января состоится очередное открытие КПВВ «Еленовка»17:00
- Правозащитники сообщили об освобождении пленных из "списка Медведчука"15:00
- В "ДНР" заявили о взломе сайта "Донецкого агентства новостей"14:00
- В сети опубликовали имена четырех пленных из "списка Медведчука"12:00
- В Павлограде произошел пожар в общежитии, где проживают переселенцы из Донбасса15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января13:00
- В ВОЗ назвали сроки начала поставок COVID-вакцин через механизм COVAX11:00
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-1910:00
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе09:00
- В Минцифры анонсировали новые возможности приложения "Дія"17:00
- Встречу советников нормандской четверки перенесли16:00
- Зеленский объявил всеукраинский день траура из-за пожара в Харькове15:00
- Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ14:00
- Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе13:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- В ОРДО планируют ограничить права жителей с украинскими паспортами
- В "центре занятости ДНР" назвали самые востребованые профессии
- В сети опубликовали имена четырех пленных из "списка Медведчука"
- Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе
- Правозащитники сообщили об освобождении пленных из "списка Медведчука"
- В Донецке сегодня ограничат движение транспорта
- Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ
- В "ДНР" заявили о взломе сайта "Донецкого агентства новостей"
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта
- Завтра в Курахово откроют сомременный ЦПАУ