- Байден сделал первый звонок Путину08:00
- В Таджикистане заявили о победе над коронавирусом17:00
- В России на протестах в поддержку Навального задержали более 1000 человек17:00
- В ВОЗ назвали сроки начала поставок COVID-вакцин через механизм COVAX11:00
- Встречу советников нормандской четверки перенесли16:00
- Венгрия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"16:00
- В Турции нашли еще двух погибших моряков с судна Arvin09:00
- Азербайджан начал вакцинацию населения спорной китайской вакциной16:00
- У берегов Турции затонул сухогруз с украинским экипажем08:00
- Открыта "горячая линия" для оказания помощи гражданам Украины в Индонезии15:00
В Таджикистане заявили о победе над коронавирусом
Таджикистан полностью победил коронавирус, однако все граждане должны соблюдать меры безопасности. Об этом в ежегодном послании к парламенту заявил президент страны Эмомали Рахмон, сообщает Радио Свобода.
"Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен", - сказал глава государства.
При этом он добавил, что расслабляться не стоит и следует помнить о правилах гигиены.
По его словам, в 2020 году правительство на систему здравоохранения дополнительно выделило 1,6 млрд сомони (свыше 145 млн долларов). В эксплуатацию экстренно были сданы около 30 новых больниц.
По данным минздрава, в Таджикистане в течение 15 дней нет новых COVID-случаев. С начала эпидемии коронавируса в стране заболели 13308 человек, выздоровели 13218, скончались 90.
При этом население Таджикистана по данным 2018 года составляет 9,101 миллиона человек.
Теги: Таджикистан, победа, COVID-19
- "Шахтер" одержал первую победу на сборах (ВИДЕО)
- Магнус Карлсен выиграл турнир претендентов в Лондоне
- Мариупольские пауэрлифтеры установили четыре мировых рекорда (ФОТО)
- Залдостанов собрался во Львов
- Отказ от Донбасса или конфедерация - как Порошенко победить Путина
- «Донбасс» оступился в Кременчуге (ВИДЕО)
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей17:00
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО14:00
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда13:00
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке11:00
- На Донбассе пять обстрелов, ранен военный09:00
- В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы15:00
- 25 января линию разграничения через гумкоридор в Еленовке пересекли 173 человека11:00
- Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины10:00
- В ОРДО анонсировали проведение российского ЕГЭ09:00
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца17:00
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей17:00
- Кравчук заявил об "исчезновении" пленных из "списка Медведчука"16:00
- Одессу засыпало снегом15:00
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО14:00
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда13:00
- В Нафтогазе назвали февральскую цену на газ для населения12:00
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 января10:00
- На Донбассе пять обстрелов, ранен военный09:00
- Байден сделал первый звонок Путину08:00
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»
- В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы
- Умер старший брат Рината Ахметова
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 января
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда
- Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины
- В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ