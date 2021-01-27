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Байден сделал первый звонок Путину

27.01.2021 08:00
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Байден сделал первый звонок Путину

26 января президент США Джо Байден провел первый разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает LIGA.
В пресс-релизе Белого дома говорится, что Байден и Путин обсудили готовность обеих стран продлить новый договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) на пять лет, договорившись, чтобы их группы срочно работали над завершением оформления соглашения к 5 февраля.
Они также договорились изучить обсуждение стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности.
Байден также выразил Путину озабоченность отравлением Навального и заявил о решительной поддержке сувернитета Украины.
Президенты договорились поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем.



Теги: телефон, Владимир Путин, Джо Байден, звонок
 
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