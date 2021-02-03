Глава ОБСЕ Линде призвала Россию открыть все КПВВ на Донбассе

03.02.2021 14:00

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области должны быть открыты КПВВ. Об этом заявила председатель ОБСЕ Анн Линде, которая подняла вопрос урегулирования конфликта на Донбассе во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает «ДонПресс».

Дипломат выразила обеспокоенность проблемами со свободой передвижения граждан через линию соприкосновения и призвала открыть все КПВВ.

«Мы хотели бы увидеть работу КПВВ по обе стороны. Необходимо сейчас открыть пункты пересечения — это поможет тысячам гражданских лиц», — сказала Линде во время совместного брифинга с Лавровым в Москве.