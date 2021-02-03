Навального приговорили к 3,5 годам колонии

03.02.2021 08:00

Московский городской суд заменил условный срок российского оппозиционера Алексея Навального на реальный по делу Ив Роше. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Об этом стало известно в ходе трансляции судебного заседания, передает LIGA.

Таким образом, суд удовлетворил прошение стороны обвинения. По мнению прокуроров, после прохождения лечения в Германии Навальный скрывался от контроля Федеральной службы исполнения наказаний России.

Оппозиционер должен будет отбыть в колонии общего режима два года и восемь месяцев с вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев). По текущему решению Навальный выйдет на свободу в 2023 году.

Доводы защиты, связанные с решением Европейского суда по правам человека о том, что приговор Навального не обоснован и политически мотивирован, суд "не смог принять во внимание".