Снегопады привели к транспортному коллапсу в Германии и Нидерландах (ВИДЕО)

08.02.2021 08:00

На север Европы пришел холодный атмосферный фронт Дарси, сообщает LIGA.

Нидерланды и Германию накрыл снежный шторм – транспортное сообщение было парализовано, метеослужбы объявили о красном уровне опасности. Во многих городах остановили городской транспорт и отменили футбольные матчи.

Высота снежного покрова в Нидерландах составила до 30 см, а также наблюдались порывы ветра – до 90 км/час.

В Германии сложилась аналогичная картина. Машины занесло снегом – откопать некоторые из них оказалось делом сложным.

Власти стран заявляют, что таких снегопадов не наблюдалось в Европе последние десять лет.