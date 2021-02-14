Последние новости раздела
- Сенат США провалил голосование по импичменту Трампа10:00
- Названо количество стран, еще не начавших COVID-вакцинацию17:00
- В Израиле начали бесплатно вакцинировать иностранцев09:00
- Снегопады привели к транспортному коллапсу в Германии и Нидерландах (ВИДЕО)08:00
- Симоньян предложила работу сотрудникам заблокированных "телеканалов Медведчука"16:00
- Глава ОБСЕ Линде призвала Россию открыть все КПВВ на Донбассе14:00
- Навального приговорили к 3,5 годам колонии08:00
- Испания начинает переход на четырехдневную рабочую неделю16:00
- В Европе начали продавать поддельные COVID-сертификаты08:00
- В России установлен рекорд по задержаниям протестующих08:00
Сенат США провалил голосование по импичменту Трампа
14.02.2021 10:00
Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа, сообщает РБК-Украина.
В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения импичмента.
За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 - республиканцы), против - 43. Таким образом, 45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.
Теги: США, импичмент, сенат, Дональд Трамп
Читайте также:
- В США восстановят слушания по делу об импичменте Трампу
- Импичмент Трампа запустили из-за Зеленского: такого скандала мир еще не видел
- Клинтон сделала срочное заявление, обвинив Трампа в предательстве
- Официально! США наносят фантастический удар по России и отправляют Москву в нокаут: Украина получит летальное оружие и 500 млн долларов помощи
- В Сенате США допускают введение дополнительных санкций против России
- Пономарь: Новости об импичменте Трампа
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе17:00
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей16:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"13:00
- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- 15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих15:00
- 12 февраля линию разграничения через КПВВ "Еленовка" смогли пересечь 172 человека13:00
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье10:00
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин09:00
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа16:00
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе17:00
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей16:00
- В Киеве задержали бывшего "замминистра информации "ДНР"15:00
- Степанов заявил о задержке поставок вакцины от коронавируса в Украину14:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля12:00
- В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков11:00
- В России заявили о создании теста на британский штамм COVID-1910:00
- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- Шахтер начал вторую половину ЧУ ничьей с Колосом08:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа
- СБУ задержала двух агентов ФСБ
- Гидрометцентр опубликовал карту снежных заносов в Украине
- Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"
- В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую
- В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки
- Укразализныця заявила о многочасовой задержке поездов из-за снегопада
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля