Сенат США провалил голосование по импичменту Трампа

14.02.2021 10:00

Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа, сообщает РБК-Украина.

В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения импичмента.

За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 - республиканцы), против - 43. Таким образом, 45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.