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Сенат США провалил голосование по импичменту Трампа

14.02.2021 10:00
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Сенат США провалил голосование по импичменту Трампа

Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа, сообщает РБК-Украина.
В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения импичмента.
За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 - республиканцы), против - 43. Таким образом, 45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.



Теги: США, импичмент, сенат, Дональд Трамп
 
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