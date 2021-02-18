В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса

18.02.2021 08:00

В Финляндии обнаружен новый штамм коронавируса - Fin-796H, сообщает Цензор.НЕТ.

Как говорится в сообщении Vita Laboratoriot Oy, специалисты этой лаборатории совместно с учеными Института биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили в одном из образцов в Южной Финляндии ранее неизвестную мутацию SARS-CoV-2.

Согласно сообщению, Fin-796H имеет черты и британского, и южноафриканского вариантов коронавируса, а мутации в этом варианте затрудняют обнаружение коронавируса как минимум одним из числа рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.

Тем не менее, по словам финских специалистов, причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса распознается.