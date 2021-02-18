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В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса
18.02.2021 08:00
В Финляндии обнаружен новый штамм коронавируса - Fin-796H, сообщает Цензор.НЕТ.
Как говорится в сообщении Vita Laboratoriot Oy, специалисты этой лаборатории совместно с учеными Института биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили в одном из образцов в Южной Финляндии ранее неизвестную мутацию SARS-CoV-2.
Согласно сообщению, Fin-796H имеет черты и британского, и южноафриканского вариантов коронавируса, а мутации в этом варианте затрудняют обнаружение коронавируса как минимум одним из числа рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.
Тем не менее, по словам финских специалистов, причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса распознается.
Теги: Финляндия, мутация, COVID-19
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