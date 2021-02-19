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Крымский мост закрыли из-за сильного снегопада (ВИДЕО)

19.02.2021 13:00
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Крымский мост закрыли из-за сильного снегопада (ВИДЕО)

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыли из-за сильного снегопада, железнодорожная часть продолжает работать, передает Фокус.
Как сообщил в эфире Радио Крым "замминистра транспорта Крыма" Николай Лукашенко, на расчистку дорог может понадобиться несколько часов.
"В связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна", – рассказал чиновник.
Лукашенко советует водителям, планировавшим пересечь Керченский пролив, переждать непогоду или отложить поездку.
По сообщениям очевидцев в Краснодарском крае на подъезде к мосту скопились 87 автомобилей и 12 автобусов. На противоположной стороне моста — 192 машины и восемь автобусов.
На расчистку снега привлечены почти 80 человек и около 40 единиц техники.



Теги: Крым, снегопад, мост
 
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