Крымский мост закрыли из-за сильного снегопада (ВИДЕО)

19.02.2021 13:00

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыли из-за сильного снегопада, железнодорожная часть продолжает работать, передает Фокус.

Как сообщил в эфире Радио Крым "замминистра транспорта Крыма" Николай Лукашенко, на расчистку дорог может понадобиться несколько часов.

"В связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна", – рассказал чиновник.

Лукашенко советует водителям, планировавшим пересечь Керченский пролив, переждать непогоду или отложить поездку.

По сообщениям очевидцев в Краснодарском крае на подъезде к мосту скопились 87 автомобилей и 12 автобусов. На противоположной стороне моста — 192 машины и восемь автобусов.

На расчистку снега привлечены почти 80 человек и около 40 единиц техники.