Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Минздрав сократил список стран "красной" зоны

20.02.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Минздрав сократил список стран "красной" зоны

19 февраля 2021 года Минздрав Украины уменьшил список стран красной зоны до 71 государства. Неделей ранее в него входили 74 страны, сообщает avianews.com.
При этом произошла существенная рокировка государств между списками. Из зеленой в красную зону перешли сразу 20 стран, из красного списка в зеленый Минздрав перенес 23 государства.
Страну включали в красный список, если уровень заболеваемости COVID-19 превышал отметку в 148,4 случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Неделей ранее этот показатель составлял 134,6 случая. Индикатор подняли из-за роста заболеваемости в Украине.
Какие страны перешли из красной в зеленую зону: Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Германия, Греция, Исландия, Китай, Эквадор, Камбоджа, Куба, Тунис, Гана, Габон, Коморские острова, Гвинея, Лесото, Эсватини, Бангладеш, Мадагаскар, Ямайка, Эфиопия, Белиз, Демократическая республика Конго.
Какие страны перешли из зеленой в красную зону: Беларусь, Болгария, Грузия, Кипр, Австрия, Венгрия, Израиль, Эстония, Латвия, Франция, Ирландия, Иордания, Колумбия, Чили, Барбадос, Бахрейн, Антигуа и Барбуда, Боливия, Ботсвана, Малайзия.



Теги: Минздрав, страна, COVID-19, красная зона
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх