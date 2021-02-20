Минздрав сократил список стран "красной" зоны

20.02.2021 15:00

19 февраля 2021 года Минздрав Украины уменьшил список стран красной зоны до 71 государства. Неделей ранее в него входили 74 страны, сообщает avianews.com.

При этом произошла существенная рокировка государств между списками. Из зеленой в красную зону перешли сразу 20 стран, из красного списка в зеленый Минздрав перенес 23 государства.

Страну включали в красный список, если уровень заболеваемости COVID-19 превышал отметку в 148,4 случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Неделей ранее этот показатель составлял 134,6 случая. Индикатор подняли из-за роста заболеваемости в Украине.

Какие страны перешли из красной в зеленую зону: Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Германия, Греция, Исландия, Китай, Эквадор, Камбоджа, Куба, Тунис, Гана, Габон, Коморские острова, Гвинея, Лесото, Эсватини, Бангладеш, Мадагаскар, Ямайка, Эфиопия, Белиз, Демократическая республика Конго.

Какие страны перешли из зеленой в красную зону: Беларусь, Болгария, Грузия, Кипр, Австрия, Венгрия, Израиль, Эстония, Латвия, Франция, Ирландия, Иордания, Колумбия, Чили, Барбадос, Бахрейн, Антигуа и Барбуда, Боливия, Ботсвана, Малайзия.