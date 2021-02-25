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Латвия передала ВСУ партию санитарных бронеавтомобилей

25.02.2021 14:00
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Латвия передала ВСУ партию санитарных бронеавтомобилей

Самолет Воздушных сил ВСУ доставил в Борисполь партию специальных санитарных легкобронированных автомобилей Land Rover Snatch из Латвии. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Участие в церемонии встречи приняли Министр обороны Украины Андрей Таран, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец.
«Сегодня благодаря усилиям и поддержке латвийских партнеров мы значительно усиливаем возможности нашей военно-медицинской службы. Потребность в такой технике, к сожалению, постоянно насущная. Враг, пренебрегая международными обязательствами и правовыми нормами, наносит коварные удары как по нашим военным, так и по гражданским объектам. Военные медики каждую минуту должны быть готовы приступить к спасению жизни украинских защитников и гражданского населения», - отметил Андрей Таран.



Теги: Латвия, помощь, медицина, автомобиль, ВСУ
 
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