В Польше 6 граждан Украины погибли в результате аварии автобуса

06.03.2021 10:00

В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, шесть человек погибли. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в Twitter.

"Вблизи г. Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", - сообщил он.

Он отметил, что консулы уже выехали на место происшествия, они взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинским гражданам и выяснения всех обстоятельств аварии.

По имеющимся данным, автобус ударился о энергопоглощающий барьер, затем перевернулся и упал в канаву. Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей.