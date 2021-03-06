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В Польше 6 граждан Украины погибли в результате аварии автобуса
06.03.2021 10:00
В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, шесть человек погибли. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в Twitter.
"Вблизи г. Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", - сообщил он.
Он отметил, что консулы уже выехали на место происшествия, они взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинским гражданам и выяснения всех обстоятельств аварии.
По имеющимся данным, автобус ударился о энергопоглощающий барьер, затем перевернулся и упал в канаву. Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей.
Теги: Польша, автобус, украинцы, ДТП
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