- В ЕС утвердили четвертую вакцину против коронавируса09:00
- В Польше 6 граждан Украины погибли в результате аварии автобуса10:00
- Беларусь попросила Литву об экстрадиции Тихановской13:00
- Латвия передала ВСУ партию санитарных бронеавтомобилей14:00
- ВОЗ обещает компенсации за тяжелые побочные эффекты от COVID-вакцины15:00
- Минздрав сократил список стран "красной" зоны15:00
- МИД обновил список стран, открытых для украинцев16:00
- Крымский мост закрыли из-за сильного снегопада (ВИДЕО)13:00
- В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса08:00
- Сенат США провалил голосование по импичменту Трампа10:00
В ЕС утвердили четвертую вакцину против коронавируса
Регулирующий орган Европейского Союза в сфере лекарственных средств (ЕМА) рекомендовал к применению в ЕС вакцину от коронавируса компании Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, опубликованное 11 марта на официальном сайте ЕМА.
"EMA рекомендовала предоставить временное регистрационное удостоверение вакцине Janssen против COVID-19 для людей старше 18 лет", - говорится в заявлении агентства.
Регулятор ЕС после экспертизы пришел к выводу, что данные о вакцине являются надежными и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества.
Вакцина от COVID-19 Janssen - четвертая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения заражения коронавирусом. Ранее регулятор ЕС уже одобрил немецко-американскую вакцину от BioNTech/Pfizer, британско-шведскую от AstraZeneca и американскую вакцину от компании Moderna.
Вакцина, разработанная фармацевтической компанией Janssen, которая принадлежит Johnson&Johnson и базируется в Бельгии, отличается от других утвержденных вакцин, поскольку требует введения только одной дозы.
Евросоюз уже заказал 400 млн доз этой вакцины.
Теги: Европейский союз, вакцина, COVID-19
- Две вакцины от свиного гриппа рекомендованы в Европе
- Сможет ли Украина выполнять Соглашение об ассоциации с ЕС
- Украинцы могут потерпеть поражение не от внешнего врага, а от самих себя – Туск
- Совет ЕС продлил санкции против физлиц и компаний, причастных к нарушению суверенитета Украины
- Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС
- Границы закрываются: ЕС жестко накажет Украину
- 15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»17:00
- В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе09:00
- В ОРДЛО за минувшие сутки 272 новых и 10 летальных случаев COVID-1917:00
- Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта13:00
- "ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 1 воин погиб, 1 получил боевую травму10:00
- КПВВ Донбасса получат более 350 тысяч экспресс-тестов на коронавирус17:00
- С завтрашнего дня в ОРЛО подорожает проезд в общественном транспорте14:00
- В Славянске отменили празднование Масленицы13:00
- В Луганской области началось обновление автопарка "скорой помощи"12:00
- 15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»17:00
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта15:00
- Курорт Буковель закрыли на карнтин13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 марта11:00
- Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield10:00
- В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе09:00
- В ОРДЛО за минувшие сутки 272 новых и 10 летальных случаев COVID-1917:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 марта15:00
- Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта13:00
- "ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса11:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- С завтрашнего дня в ОРЛО подорожает проезд в общественном транспорте
- В Киеве состоялся круглый стол "Крым и Донбасс: пути возвращения" (ВИДЕО)
- "ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса
- Донецкий ботанический сад приглашает на проводы зимы
- В Славянске отменили празднование Масленицы
- В ООН назвали количество погибших и раненых мирных жителей Донбасса за последние полгода
- КПВВ Донбасса получат более 350 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
- В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе
- На Луганщине пограничники обнаружили квадрокоптер с наркотиками
- "Новая почта" объявила о повышении тарифов