В Польше вводят общенациональный локдаун на 3 недели

18.03.2021 13:00

В Польше с 20 марта введут общенациональный локдаун из-за критической ситуации с коронавирусом, в частности из-за распространения опасного «британского» штамма. Действовать ограничения будут до 9 апреля, передает Громадское Телевидение.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский. Он отметил, что сейчас в Польше причиной 52% случаев коронавирусной болезни является именно «британский» штамм вируса. Отметим, ученые выяснили, что он не только быстрее распространяется, но и более летальный.

По словам министра, региональные ограничения уже исчерпали себя, поэтому единственное решение — ввести локдаун по всей стране.

Он призвал работодателей по возможности перейти на удаленную работу.

«Это момент, когда мы должны вернуться к тому режиму работы, который был характерен для ноября или второй половины октября, или вообще для всего периода предыдущей весны», — сказал он.

Правительство также работает над увеличением коек для больных COVID-19.