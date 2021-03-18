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В Польше вводят общенациональный локдаун на 3 недели

18.03.2021 13:00
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В Польше вводят общенациональный локдаун на 3 недели

В Польше с 20 марта введут общенациональный локдаун из-за критической ситуации с коронавирусом, в частности из-за распространения опасного «британского» штамма. Действовать ограничения будут до 9 апреля, передает Громадское Телевидение.
Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский. Он отметил, что сейчас в Польше причиной 52% случаев коронавирусной болезни является именно «британский» штамм вируса. Отметим, ученые выяснили, что он не только быстрее распространяется, но и более летальный.
По словам министра, региональные ограничения уже исчерпали себя, поэтому единственное решение — ввести локдаун по всей стране.
Он призвал работодателей по возможности перейти на удаленную работу.
«Это момент, когда мы должны вернуться к тому режиму работы, который был характерен для ноября или второй половины октября, или вообще для всего периода предыдущей весны», — сказал он.
Правительство также работает над увеличением коек для больных COVID-19.



Теги: Польша, карантин, COVID-19
 
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