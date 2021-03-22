В Польше опять перевернулся автобус с украинцами

22.03.2021 11:00

Минувшей ночью вблизи Кашице в Польше перевернулся автобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер МИД Украины Олег Николенко.

По данным Николенко, генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, а также предоставляет пострадавшим консульскую помощь.

Польское издание tvn24.pl обнародовало фото с места происшествия. Подчеркивается, что авария произошла практически на том же месте, где в начале марта также попал в ДТП автобус с украинцами.