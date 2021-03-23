Французский суд закрыл "представительство ДНР" в Марселе

23.03.2021 15:00

Апелляционный суд во Франции закрыл так называемый репрезентативный центр "ДНР" в Марселе, признав его ничтожным и основанным незаконно. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере.

"Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "Центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили", - отметил Кулеба.