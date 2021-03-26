Молдова попросила у России вакцину Спутник V

26.03.2021 09:00

Президент Молдовы Майя Санду обратилась к России за помощью в предоставлении вакцины Спутник V. Об этом в четверг, 25 марта, написала Санду в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что об этом шла речь во время ее разговора с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.

"Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от РФ для более быстрого доступа к вакцине Спутник V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации", - написала Санду.