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В Беларуси запретили книгу о войне на Донбассе

27.03.2021 10:00
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В Беларуси запретили книгу о войне на Донбассе

Суд в Минске признал экстремистской книгу белорусских журналистов Екатерины Андреевой и Игоря Ильяша о белорусах, которые принимают участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает белорусское "Еврорадио".
Решение о запрете вынес суд Октябрьского района Минска. Он признал книгу "Белорусский Донбасс" экстремистской и запретил ее издание и распространение на территории страны.
"Признать книги "Белорусский Донбасс" экстремистскими по признакам разжигания расовой, национальной или религиозной вражды и розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к расовой, национальной, религиозной принадлежности, пропаганды и публичного демонстрирования нацистской символики или атрибутики, материалы и инструкции по взрывному делу, которые можно использовать в планировании и совершении террористических актов путем подрыва гражданских и (или) военных объектов", - сказано в решении суда.
В книге рассказывается о белорусах, принимавших участие в военных действиях на Донбассе по обе стороны фронта. Журналисты написали об отношении белорусских спецслужб к участникам войны и о незаконном бизнесе белорусских компаний, в том числе государственных, с фирмами, которые, по данным Службы безопасности Украины, финансируют терроризм.
Автор книги Андреева с осени 2020 года находится за решеткой за освещение протестов в Беларуси. Она признана политзаключенной.



Теги: Донбасс, война, Беларусь, книга, запрет
 
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