Меркель, Макрон и Путин провели видеоконференцию

31.03.2021 08:00

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин провели онлайн-переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов, включая обострение ситуации на востоке Украины. Об этом вечером во вторник, 30 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что во время беседы Путин заявил собеседникам, что озабочен "провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения" на Донбассе, и подчеркнул "важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей".

При этом указано, что политсоветники лидеров стран "нормандской четверки" продолжат совместную работу по упомянутому вопросу.

Также в ходе разговора стороны затронули такие темы, как пандемия коронавируса, обстановка в Беларуси, урегулирование в Ливии, ситуация в Сирии, сотрудничество РФ и Европейского Союза, а также арест оппозиционера Алексея Навального.