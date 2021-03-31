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Меркель, Макрон и Путин провели видеоконференцию

31.03.2021 08:00
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Меркель, Макрон и Путин провели видеоконференцию

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин провели онлайн-переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов, включая обострение ситуации на востоке Украины. Об этом вечером во вторник, 30 марта, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что во время беседы Путин заявил собеседникам, что озабочен "провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения" на Донбассе, и подчеркнул "важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей".
При этом указано, что политсоветники лидеров стран "нормандской четверки" продолжат совместную работу по упомянутому вопросу.
Также в ходе разговора стороны затронули такие темы, как пандемия коронавируса, обстановка в Беларуси, урегулирование в Ливии, ситуация в Сирии, сотрудничество РФ и Европейского Союза, а также арест оппозиционера Алексея Навального.



Теги: Путин, Меркель, видеоконференция, Макрон
 
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