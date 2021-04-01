Последние новости раздела
- Bloomberg составил рейтинг стран по темпам вакцинации15:00
- Молдова ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса09:00
- Меркель, Макрон и Путин провели видеоконференцию08:00
- В Беларуси запретили книгу о войне на Донбассе10:00
- Молдова попросила у России вакцину Спутник V09:00
- Первая партия китайской вакцины CoronaVac отправлена в Украину13:00
- Французский суд закрыл "представительство ДНР" в Марселе15:00
- В Польше опять перевернулся автобус с украинцами11:00
- В Польше вводят общенациональный локдаун на 3 недели13:00
- В Италии объявили новый локдаун12:00
Bloomberg составил рейтинг стран по темпам вакцинации
01.04.2021 15:00
Украина будет среди аутсайдеров по вакцинации от COVID-19. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Bloomberg в Instagram.
Редактор издания Дэвид Фиклинг отмечает, что во многих странах, где COVID-19 в последнее время распространяется быстрее всего, нынешние темпы вакцинации не приведут к коллективному иммунитету в ближайшие годы или даже десятилетия.
"Например, в таких странах, как Украина и Бангладеш, потребуется 10 лет, чтобы вакцинировать 75% населения", - отметил Фиклинг.
Теги: рейтинг, Bloomberg, вакцинация, COVID-19
Читайте также:
- Google второй год подряд возглавил британский рейтинг Business Superbrands
- Назван город с самой высокой средней зарплатой в мире
- Украина заняла место в ТОП-50 самых инновационных стран мира
- Bloomberg назвал самую прибыльную компанию в мире
- Рейтинг Bloomberg: Марк Цукерберг сдал позиции
- Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека в мире
- Боевики "ЛНР" пропустили через КПВВ "Счастье" второй гумконвой08:00
- 2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке17:00
- На КПВВ "Счастье" заработал мобильный сервисный центр МВД16:00
- В ОРДО двое рабочих ЕМЗ отравились доменным газом14:00
- В ОРДО на Енакиевском коксохиме произошла серьезная авария12:00
- В ОРЛО продлили мораторий на рост цен на куриные яйца11:00
- Дружковский ЦНАП закрыли на карантин17:00
- СБУ выявила в Славянске тайник диверсантов "ЛДНР"16:00
- В Мариуполе зазаботал сервис Uber14:00
- ОБСЕ продлила мандат миссии на Донбассе еще на год13:00
- Руководителя одного из предприятий Днепра задержали за участие в НВФ "ЛНР"09:00
- Боевики "ЛНР" пропустили через КПВВ "Счастье" второй гумконвой08:00
- 2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке17:00
- На КПВВ "Счастье" заработал мобильный сервисный центр МВД16:00
- Bloomberg составил рейтинг стран по темпам вакцинации15:00
- В ОРДО двое рабочих ЕМЗ отравились доменным газом14:00
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- В ОРДО на Енакиевском коксохиме произошла серьезная авария12:00
- В ОРЛО продлили мораторий на рост цен на куриные яйца11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 апреля10:00
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- В России задержали гендиректора "Первого республиканского телеканала "ДНР"
- На переговорах ТКГ экстренно госпитализировали представительницу ОРДО
- Стала известна повестка дня заседаний ТКГ 30-31 марта
- Экс-военнослужащую из Мариуполя осудили за шпионаж в пользу "ДНР"
- СБУ выявила в Славянске тайник диверсантов "ЛДНР"
- Меркель, Макрон и Путин провели видеоконференцию
- Сегодня в Донецке "веерно" отключат электроэнергию
- Фармкомпания c Луганщины получила разрешение на производство препарата от коронавируса
- В ОРДО на Енакиевском коксохиме произошла серьезная авария
- В Мариуполе зазаботал сервис Uber