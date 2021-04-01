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Молдова ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
01.04.2021 09:00
Власти Молдовы ввели чрезвычайное положение из-за обострения ситуации с коронавирусом. Оно будет действовать как минимум до 30 мая, сообщает "Укринформ".
Такое решение принял парламент на заседании 31 марта. "За" проголосовали 52 депутата.
С предложением ввести в стране ЧП накануне выступило правительство. ЧП в Молдове ввели на 60 дней - с 1 апреля до 30 мая 2021 года. Теперь правительство должно подготовить список ограничительных мер.
Режим чрезвычайного положения, в частности, предполагает, что в Молдове нельзя проводить никакие выборы. Кроме того, правительство при этом получает больше полномочий.
Теги: Молдова, чрезвычайное положение, COVID-19
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