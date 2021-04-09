В России назвали следующую дату переговоров советников "нормандской четверки"

09.04.2021 08:00

Переговоры советников в «нормандском формате» состоятся 19 апреля. Об этом замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил в ходе пресс-конференции 8 апреля, пишет «Интерфакс».

«Посмотрим, в ближайшее время, думаю, будет какая-то инициатива. Следующие переговоры уже были инициированы, договорились на 19 апреля, у нас в "нормандском формате" инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на нашем уровне», — сказал он.