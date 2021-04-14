Байден провел телефонный разговор с Путиным

14.04.2021 08:00

Состоялся телефонный разговор президентов США и России. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Президенты обсудили ряд вопросов. В частности, Байден выразил обеспокоенность "внезапным" наращиванием российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границе Украины и призвал Россию снизить напряженность.

"Президент Байден подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США", - сказано в сообщении.

Лидер США заявил, что хочет выстроить стабильные отношения с Россией, и предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране.

Во время переговоров Байден подчеркнул, что США будут решительно защищать свои национальные интересы в ответ на кибератаки и вмешательства в американские выборы со стороны России.

Это был первый разговор президентов после того, как господин Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли президента РФ "убийцей".