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Путину сделали вторую прививку от коронавируса
14.04.2021 17:00
Президент России Владимир Путин уверяет, что сегодня сделал прививку от коронавируса вторым компонентом препарата. Об этом он сообщил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Прямо сейчас ... я сделал вторую прививку", - сообщил Путин.
"Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом", - добавил он.
Напомним, первый компонент вакцины президент РФ получил 23 марта. Каким именно препаратом воспользовался Путин, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщают.
Теги: Путин, вакцинация, COVID-19
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