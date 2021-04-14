Путину сделали вторую прививку от коронавируса

14.04.2021 17:00

Президент России Владимир Путин уверяет, что сегодня сделал прививку от коронавируса вторым компонентом препарата. Об этом он сообщил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Прямо сейчас ... я сделал вторую прививку", - сообщил Путин.

"Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом", - добавил он.

Напомним, первый компонент вакцины президент РФ получил 23 марта. Каким именно препаратом воспользовался Путин, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщают.