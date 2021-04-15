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В военном лагере россиян под Воронежем произошел пожар (ВИДЕО)

15.04.2021 10:00
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В военном лагере россиян под Воронежем произошел пожар (ВИДЕО)

В военном палаточном городке в Богучаре (Воронежская область, РФ) случился пожар. Это всего в 45 км от украинско-российской границы. Об этом сообщают волонтеры InformNapalm.
Видео инцидента было опубликовано в "Тик-Токе". На кадрах видно, как пылает огромная палатка, которую, нецензурно выражаясь, безуспешно пытаются потушить люди в военной форме.
Предположительно пожар произошел во вторник, 13 апреля.



Теги: Россия, Воронеж, пожар, военная база
 
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