Последние новости раздела
- В военном лагере россиян под Воронежем произошел пожар (ВИДЕО)10:00
- Путину сделали вторую прививку от коронавируса17:00
- Байден провел телефонный разговор с Путиным08:00
- Британские журналисты сделали видеорепортаж из военного лагеря РФ у Воронежа (ВИДЕО)16:00
- В Польше оценили эффективность прививок от COVID-1911:00
- В России назвали следующую дату переговоров советников "нормандской четверки"08:00
- Песков заявил об отсутствии угрозы для Украины со стороны России16:00
- Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону09:00
- Bloomberg составил рейтинг стран по темпам вакцинации15:00
- Молдова ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса09:00
В военном лагере россиян под Воронежем произошел пожар (ВИДЕО)
15.04.2021 10:00
В военном палаточном городке в Богучаре (Воронежская область, РФ) случился пожар. Это всего в 45 км от украинско-российской границы. Об этом сообщают волонтеры InformNapalm.
Видео инцидента было опубликовано в "Тик-Токе". На кадрах видно, как пылает огромная палатка, которую, нецензурно выражаясь, безуспешно пытаются потушить люди в военной форме.
Предположительно пожар произошел во вторник, 13 апреля.
Теги: Россия, Воронеж, пожар, военная база
Читайте также:
- Дым до неба: в Астраханской области горит полигон (ВИДЕО)
- В России на боевом корабле произошла вспышка химикатов, есть пострадавшие
- В России выгорело более тысячи гектаров тундры
- В России загорелся военный склад с ракетами
- "По всей России пахло серой, ад хлестанул из всех щелей", - очередной шедевр Быкова о Мордоре
- Донецкие спасатели уже готовы к броску на Россию
- На ж/д вокзалах Луганщины появятся платформы для маломобильных пассажиров17:00
- В ОРДО сообщили о проблемах в работе «Феникса»15:00
- ООН предоставила ОРДЛО гумпомощь для борьбы с коронавирусом13:00
- Кравчук на встрече ТКГ предложил усовершенствовать механизм контроля режима прекращения огня09:00
- Донецкоблгаз лишили лицензии на распределение газа08:00
- На Донбассе запланировали масштабную реконструкцию школ и детсадов16:00
- БПЛА сепаратистов сбросил мину у КПВВ "Майорское"15:00
- В оккупированном Донецке проведут "международный форум" о защите прав русских в Украине13:00
- В МинВОТ запустили горячую линию11:00
- В ОРДО анонсировали очередную акцию «Бессмертный полк»10:00
- На ж/д вокзалах Луганщины появятся платформы для маломобильных пассажиров17:00
- Украина предложила Израилю помощь в клинических испытаниях COVID-вакцины16:00
- В ОРДО сообщили о проблемах в работе «Феникса»15:00
- СНБО проведет закрытое совещание по Донбассу14:00
- ООН предоставила ОРДЛО гумпомощь для борьбы с коронавирусом13:00
- В Украине за два дня сделали лишь 213 прививок вакциной Sinovac12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 апреля11:00
- В военном лагере россиян под Воронежем произошел пожар (ВИДЕО)10:00
- Кравчук на встрече ТКГ предложил усовершенствовать механизм контроля режима прекращения огня09:00
- Донецкоблгаз лишили лицензии на распределение газа08:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ12:10
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"
- Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского
- Британские журналисты сделали видеорепортаж из военного лагеря РФ у Воронежа (ВИДЕО)
- БПЛА сепаратистов сбросил мину у КПВВ "Майорское"
- Байден провел телефонный разговор с Путиным
- Боевики на Донбассе провели дистанционное минирование "от имени ВСУ"
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок
- В оккупированном Донецке проведут "международный форум" о защите прав русских в Украине
- В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор
- В Украину идут два циклона с дождями и мокрым снегом