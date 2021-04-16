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Зеленский прибыл во Францию (ВИДЕО)

16.04.2021 14:00
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Зеленский прибыл во Францию (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой в пятницу, 16 апреля, прибыли с визитом во Францию, сообщает Корреспондент.net.
В ходе визита Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, к ним по видеосвязи присоединится канцлер Германии Ангела Меркель. Эту информацию сегодня подтвердил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер сегодня во второй половине дня по видео проведет переговоры с Макроном и Зеленским", - сказал он.



Теги: визит, Франция, Зеленский
 
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