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Макрон призвал обозначить Путину "красные линии"
Западные страны должны очертить границы допустимого поведения для России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS, передает Обозреватель.
"Нам нужен подход, опирающийся на две основы. Во-первых, открытый и честный диалог с Россией... С другой стороны, мы должны четко давать понять, когда мы не солидарны. И я думаю, после неприемлемого поведения мы действительно должны вводить санкции. Это то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить "красные линии" с Россией. Санкций самих по себе недостаточно, но это часть пакета", – сказал Макрон.
Французский президент также отметил, что международное сообщество придерживается "наивного подхода" в отношении России.
"Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад во время вторжения в Украину, – это не провал дипломатии, а провал нашего коллективного доверия к России", – заявил он.
Теги: Путин, санкции, Макрон
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