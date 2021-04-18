Макрон призвал обозначить Путину "красные линии"

18.04.2021 10:00

Западные страны должны очертить границы допустимого поведения для России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS, передает Обозреватель.

"Нам нужен подход, опирающийся на две основы. Во-первых, открытый и честный диалог с Россией... С другой стороны, мы должны четко давать понять, когда мы не солидарны. И я думаю, после неприемлемого поведения мы действительно должны вводить санкции. Это то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить "красные линии" с Россией. Санкций самих по себе недостаточно, но это часть пакета", – сказал Макрон.

Французский президент также отметил, что международное сообщество придерживается "наивного подхода" в отношении России.

"Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад во время вторжения в Украину, – это не провал дипломатии, а провал нашего коллективного доверия к России", – заявил он.